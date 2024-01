Standard Chartered - 7.375% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Stimmung bezüglich Standard Chartered hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Standard Chartered von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Ebene wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 5 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenpolitik von Standard Chartered wird als "Schlecht" eingestuft, da niedrigere Dividenden ausgezahlt werden als der Branchendurchschnitt.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und vergeben der Aktie überwiegend positive Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 956,33 GBP, was eine erwartete Performance von 47,13 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut". Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor.

Insgesamt wird die Aktie von Standard Chartered somit aufgrund der Stimmung, Dividendenpolitik und Analysteneinschätzungen als "Neutral" bis "Gut" bewertet.