Standard Chartered - 7.375% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Standard Chartered wird als überbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 14,38, was einem Abstand von 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 8,46 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Standard Chartered in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt acht positive und ein negatives Feedback. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Performance von Standard Chartered in den letzten 12 Monaten lag bei 15,93 Prozent, was jedoch im Branchenvergleich eine Underperformance von -1 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Finanzsektor hat das Unternehmen jedoch eine Überperformance von 20,81 Prozent erzielt. Dadurch erhält Standard Chartered in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 2,29 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 2,99 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.