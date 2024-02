Standard Chartered - 7.375% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Der Aktienkurs von Standard Chartered erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,26 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,33 Prozent, was bedeutet, dass Standard Chartered eine Underperformance von -24,59 Prozent verzeichnete. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -6,07 Prozent, und Standard Chartered lag 17,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Standard Chartered derzeit auf 666,99 GBP, während der aktuelle Aktienkurs bei 594,6 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,85 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 619,24 GBP, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -3,98 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung lautet daher "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Standard Chartered-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht", was ein Gesamtrating von "Gut" ergibt. Allerdings ergab eine Analyse von jüngerem Datum ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 932,57 GBP, was einem Aufwärtspotential von 56,84 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 594,6 GBP ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Standard Chartered.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Standard Chartered-Aktie weist einen Wert von 49 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ein Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (55,21) zeigt, dass die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Standard Chartered basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Standard Chartered in Bezug auf den Aktienkurs eine Underperformance aufweist, jedoch von den Analysten größtenteils positiv bewertet wird, mit einem erheblichen Aufwärtspotential. Die technische Analyse führt zu einer neutralen Bewertung, die auf dem RSI basiert.