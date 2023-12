Standard Chartered - 7.375% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Unterhaltung der Anleger auch verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Standard Chartered konzentriert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 5 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr beachtet wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Damit erhält die Standard Chartered-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat Standard Chartered in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,93 Prozent erzielt. Im Durchschnitt stiegen vergleichbare Aktien um 17,51 Prozent, was bedeutet, dass Standard Chartered im Branchenvergleich um -1,57 Prozent unterperformt hat. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -5,45 Prozent, wobei Standard Chartered um 21,38 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Standard Chartered derzeit mit 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Handelsbanken"-Branche hat einen Wert von 5,3, was bedeutet, dass die Dividendenrendite der Standard Chartered-Aktie um -3 Prozent niedriger liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.