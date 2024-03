Standard Bank Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Standard Bank liegt bei 46,67 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Indikator basiert auf den Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und zeigt auch hier eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Standard Bank eine Dividendenrendite von 6,87 % aus, was 2,03 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 4,84 %. Somit wird die Dividende als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Standard Bank liegt bei einem Wert von 8, während der Branchendurchschnitt bei 14,91 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Standard Bank-Aktie (+5,38 Prozent) vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (9,3 EUR) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Standard Bank-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.