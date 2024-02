Standard Aktie: Ruhe bewahren!

Golden Century hat eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Das Anleger-Sentiment für die Golden Century-Aktie ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgesprochen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Golden Century-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung sowohl für den RSI7 (für sieben Tage) als auch für den RSI25 (für 25 Tage), mit Werten von jeweils 50. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Golden Century eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, das Anleger-Sentiment und den RSI.