Standard Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Golden Century hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -19,69 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -40,97 Prozent für Golden Century entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -9,76 Prozent im letzten Jahr, wobei Golden Century 50,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Golden Century in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Golden Century-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,024 HKD) weicht somit um +20 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,02 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+20 Prozent), was der Golden Century-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Golden Century liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.