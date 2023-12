Stampede Drilling Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Orpea":

Die technische Analyse der Stampede Drilling-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,24 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,21 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -12,5 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 0,25 CAD, was zu einem Abstand von -16 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Stampede Drilling wird als "Neutral" eingestuft. In den sozialen Medien wurde die Aktie zuletzt diskutiert, jedoch ohne deutliche positive oder negative Auswirkungen. Auch das Meinungsbild in den letzten Tagen war weder stark positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 70 auf, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 65,38, was als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt im letzten Monat keine bedeutende Tendenz, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen keine signifikante Veränderung im Vergleich zu sonst, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stampede Drilling-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.