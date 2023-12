Stampede Drilling Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Stampede Drilling. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 85,71 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68, was bedeutet, dass Stampede Drilling hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird das Unternehmen daher für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionen rund um Stampede Drilling auf Plattformen der sozialen Medien kommt unsere Redaktion zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Stampede Drilling bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionen rund um Stampede Drilling eine mittlere Aktivität gemessen haben und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Daher wird das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" eingestuft.

Abschließend ergibt die technische Analyse, dass die Aktie von Stampede Drilling sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.