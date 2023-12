Stamford Tyres Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse von Stamford Tyres zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Zustand befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass der Aktienkurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Stamford Tyres in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 4,16 Prozent gegenüber anderen Unternehmen der "Händler"-Branche erzielt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertraf das Unternehmen mit einer Überperformance von 5,05 Prozent den Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung und Diskussionsstärke rund um Stamford Tyres in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Stamford Tyres-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse führt. In Summe erhält Stamford Tyres auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Quelle:

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/stamford-tyres-aktie-technische-analyse-zielmarke-erreicht-20263150.html