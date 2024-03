Stamford Land Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse zeigt, dass die Stamford Land derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,39 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,39 SGD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,4 SGD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Dies entspricht dem Gesamtrating "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 1,25 Prozent, was 2,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 3,28) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Stamford Land-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Stamford Land ausgemacht. Daher wird die Aktie hierfür ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Stamford Land zeigt einen Wert von 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 66,67 und führt ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".