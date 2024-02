Stamford Land Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Stamford Land-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,39 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,4 SGD) weicht lediglich um +2,56 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,4 SGD) weist mit einem Abweichungswert nahe null auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Stamford Land-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Stamford Land im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von 3,9 Prozent um mehr als 10 Prozent besser ab. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,82 Prozent aufweist, liegt Stamford Land mit 4,72 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 3 liegt. Das bedeutet, dass die Börse lediglich 3,52 Euro für jeden Euro Gewinn von Stamford Land zahlt, was 90 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche KGV-Wert momentan bei 34, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Zudem wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Stamford Land ergibt sich ein RSI7-Wert von 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Stamford Land-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.