Quantum Hi-Tech Biological Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Die Analyse zieht den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Chempartner Pharmatech heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 85,07 Punkten, was darauf hinweist, dass Chempartner Pharmatech überkauft ist. Demnach erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 82,48, was darauf hindeutet, dass Chempartner Pharmatech auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Daher bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Chempartner Pharmatech-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat Chempartner Pharmatech im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,63 Prozent erzielt, was 22,66 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -16,72 Prozent, und Chempartner Pharmatech liegt aktuell 24,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Chempartner Pharmatech. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Chempartner Pharmatech-Aktie bekommt deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

