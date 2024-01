Stallion Gold Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten zwei Wochen wurde Stallion Uranium von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Stallion Uranium bei 0,21 CAD und damit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -19,23 Prozent liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Stallion Uranium festgestellt werden. Das Kriterium wird daher mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale: Mit einem Wert von 70 gilt die Aktie als überkauft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der Basis des RSI25 ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 56, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht" führt.

