Staidson Biopharmaceuticals Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Staidson Beijing Biopharmaceuticals hat in den letzten Tagen einen Kurs von 11,02 CNH erreicht, der um +3,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Daher wird die Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +4,16 Prozent, was zu einer ebenfalls "Neutral" Bewertung führt. Demnach wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist die Staidson Beijing Biopharmaceuticals ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 202,41 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit wird die Aktie auch aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Staidson Beijing Biopharmaceuticals eine Performance von -2,13 Prozent, während vergleichbare Aktien in der "Arzneimittel"-Branche durchschnittlich um 0,33 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -2,47 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite der Aktie bei -1,81 Prozent, was 0,33 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der vergleichbaren Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Eine weitere Betrachtungsfaktor ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Hierbei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Staidson Beijing Biopharmaceuticals in den letzten Monaten zugenommen hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Aufgrund dieser weichen Faktoren wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.