Staidson Biopharmaceuticals Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die aktuelle Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Staidson Beijing Biopharmaceuticals war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt gab es 11 positive Tage, zwei negative Tage und an einem Tag war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen sind vorwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Staidson Beijing Biopharmaceuticals daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wurde ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 202,41 festgestellt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Staidson Beijing Biopharmaceuticals als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 79,17 und der RSI25 bei 80,58, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Staidson Beijing Biopharmaceuticals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,1 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 6,15 CNH lag, was einer Abweichung von -39,11 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,54 CNH) liegt der letzte Schlusskurs von 6,15 CNH unter diesem Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Staidson Beijing Biopharmaceuticals-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.