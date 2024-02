Staidson Biopharmaceuticals Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Staidson Beijing Biopharmaceuticals herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 54,04 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt jedoch einen Wert von 72,37, was darauf hindeutet, dass Staidson Beijing Biopharmaceuticals überkauft ist, und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Staidson Beijing Biopharmaceuticals verläuft derzeit bei 10,02 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 6,75 CNH aus dem Handel ging, was einen Abstand von -32,63 Prozent aufbaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet das Unternehmen schlecht ab, mit einer Differenz von -26,95 Prozent. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Staidson Beijing Biopharmaceuticals wurden keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Stimmung bleibt neutral, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") und der "Arzneimittel"-Branche liegt Staidson Beijing Biopharmaceuticals mit einer Rendite von -26,02 Prozent und 7,62 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.