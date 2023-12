Stagwell-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die technische Analyse zeigt, dass die Stagwell-Aktie sich momentan in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,9 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,63 USD liegt, was einer Abweichung von +12,37 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 5,15 USD wird mit einem Schlusskurs von +28,74 Prozent Abweichung positiv bewertet. Insgesamt erhält Stagwell daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Diskussionen über das Unternehmen Stagwell haben in den letzten Tagen zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Stagwell einen Wert von 25,29, was als überverkauft eingestuft wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI25 von 21 deutet auf eine überverkaufte Situation hin und wird ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie von Stagwell führt.