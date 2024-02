Stagwell Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Stagwell-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von +18,78 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine Abweichung von +7,34 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating für die Stagwell-Aktie. Während es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wurden auch nicht bedeutend mehr oder weniger Diskussionen über das Unternehmen geführt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Stagwell-Aktie eine Ausprägung von 28,75, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,69, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

Die Anleger-Stimmung bei Stagwell in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.