Stagwell Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Analysteneinschätzung für die Stagwell-Aktie zeigt, dass von insgesamt 7 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 6 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 9,83 USD, was einem potenziellen Anstieg um 61,73 Prozent vom letzten Schlusskurs von 6,08 USD entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" seitens der Analysten.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Stagwell-Aktie deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Stagwell-Aktie aktuell bei 5,94 USD angegeben, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,81 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich eine insgesamt negative Anleger-Stimmung für die Stagwell-Aktie.