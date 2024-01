Stagwell Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Aktie der Stagwell wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 6 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 9,83 USD erwartet, was einer Erwartung von 55,1 Prozent entspricht. Der Schlusskurs liegt derzeit bei 6,34 USD, was die "Gut"-Einstufung bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stagwell-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 53, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen eine überverkaufte Position, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Stagwell, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher erhält Stagwell eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Stagwell-Aktie bei 5,89 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +19,85 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Aktie als "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

