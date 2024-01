Stagwell Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten Wochen gab es bei Stagwell keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen hatte. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Redaktion bewertet die Anleger-Stimmung daher als "Gut". Auch die technische Analyse zeigt positive Ergebnisse. Der aktuelle Kurs von 6,54 USD liegt 21,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +11,04 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI liegt bei 63,21, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 26,4 bewertet, was auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Stagwell-Aktie.