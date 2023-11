Stagwell Aktie: Geht es jetzt los?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Stagwell-Aktie ist insgesamt positiv. Von insgesamt 7 Bewertungen wurden 6 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 9,83 USD, was einer potenziellen Performance von 92,43 Prozent entspricht, da der derzeitige Kurs bei 5,11 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Stagwell festgestellt. Dies basiert auf der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien. Obwohl keine signifikanten Veränderungen in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild insgesamt als positiv bewertet.

Die überwiegend privaten Nutzer in den sozialen Medien haben Stagwell in den letzten zwei Wochen besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Stagwell liegt bei 44,64, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 38,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Stagwell daher mit einem Rating "Neutral" bewertet.