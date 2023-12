Stagwell Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stagwell-Aktie befindet sich derzeit in einer interessanten Position, was die technische Analyse betrifft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 5,91 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,17 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie etwa 4,4 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 4,87 USD. Dies zeigt einen Abstand von +26,69 Prozent zur Aktie, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für Stagwell.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie schwach ist und auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stagwell-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Stagwell auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.