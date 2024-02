StageZero Life Sciences Aktie: So geht’s nicht weiter!

In einer technischen Analyse wurde die charttechnische Entwicklung der Stagezero Life Sciences-Aktie untersucht. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 0,06 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,04 CAD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -33,33 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Ergebnisses wurde die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,05 CAD) zeigt einen Wert, der unter dem letzten Schlusskurs liegt (-20 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Stagezero Life Sciences-Aktie demnach aufgrund der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 57,14, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Stagezero Life Sciences.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da weder viel noch wenig Beachtung von den Anlegern erfahren wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Auch die Anleger-Stimmung ist negativ, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Somit ergibt die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, der Stimmungsänderung und der Anleger-Stimmung ein durchgängiges "Schlecht"-Rating für die Stagezero Life Sciences-Aktie.