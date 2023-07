Stag Industrial Quartalsbericht: Erwartungen und Prognosen für Gewinn und Aktienentwicklung

In 92 Tagen wird das in Boston ansässige Unternehmen Stag Industrial seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können, sowie die Entwicklung der Stag Industrial Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 6,28 Mrd. EUR und innerhalb von wenigen Stunden werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Sowohl Aktionäre als auch Analysten fiebern dem Ergebnis entgegen. Ersten Prognosen zufolge erwartet man einen leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum vorherigen Quartal. Während Stag Industrial im 3. Quartal 2022 einen Umsatz von 149,47 Mio. EUR erzielte, wird nun mit einem Plus von +7,10 Prozent gerechnet – insgesamt also ein Umsatz in Höhe von 158,54 Mio. EUR. Auch der Gewinn soll laut...