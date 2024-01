Stag Industrial-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der STAG Industrial Inc liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 erstreckt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, wobei der RSI für die STAG Industrial Inc bei 37 liegt. Dies deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Schlecht" vergeben.

Die STAG Industrial Inc liegt mit einem Kurs von 38,33 USD inzwischen +4,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Basierend auf den vergangenen 200 Tagen hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +7,82 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die STAG Industrial Inc-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates zu STAG Industrial Inc vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 38,5 USD angesiedelt, was zu einer Performance von 0,44 Prozent führen würde. Dies führt zur Einstufung "Neutral". Die Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung wird daher als "Gut" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei STAG Industrial Inc konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.