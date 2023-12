Stag Industrial Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Analystenmeinung zur STAG Industrial Inc-Aktie ist insgesamt positiv. Die langfristige Einschätzung ergibt ein Rating von "Gut", basierend auf einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 38,5 USD festgelegt, was eine neutrale Einstufung zur Folge hat.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 35,02 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 38,66 USD ergibt eine positive Abweichung von 10,39 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über STAG Industrial Inc. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im grünen Bereich, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Aktie wird häufiger und intensiver diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hindeutet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur Einschätzung des überkauften oder überverkauften Zustands einer Aktie verwendet. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass STAG Industrial Inc derzeit überverkauft ist. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt erhält die STAG Industrial Inc-Aktie auf Basis der Analystenmeinung, der technischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien und des RSI ein durchweg positives Rating von "Gut".