Stag Industrial Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. Für STAG Industrial Inc hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält STAG Industrial Inc eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der STAG Industrial Inc-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 35,26 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 39,58 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +12,25 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 35,69 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +10,9 Prozent darstellt und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt sich, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um STAG Industrial Inc aufgegriffen haben. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die STAG Industrial Inc-Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 25,89 im überverkauften Bereich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für STAG Industrial Inc.