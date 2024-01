Stag Industrial Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Analysten schätzen die Aktie der STAG Industrial Inc langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es gab im letzten Monat keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 38,5 USD, was einer Erwartung von -1,26 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 38,99 USD liegt. Auf Basis aller Analysteneinschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über STAG Industrial Inc in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergibt. Die Aktie wurde in den Diskussionen unwesentlich mehr oder weniger als normal erwähnt, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für STAG Industrial Inc ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein RSI von 57,14 bzw. 33,4, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde STAG Industrial Inc von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.