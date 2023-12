Stag Industrial Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die STAG Industrial Inc-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 35,04 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 38,56 USD liegt damit um 10,05 Prozent darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (35,1 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die STAG Industrial Inc-Aktie insgesamt 2 Bewertungen von Analysten, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -0,16 Prozent, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Dadurch erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien zu STAG Industrial Inc beobachtet, was zu einer positiven Bewertung und steigenden Aufmerksamkeit führt.

Die Relative-Stärke-Indizes (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigen an, dass die Aktie überverkauft ist und somit positive Bewertungen in diesem Abschnitt erhält, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.