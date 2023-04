Stag Industrial Aktie im Fokus: Einschätzungen von Experten

In der langfristigen Betrachtung sehen Analysten die Aktie von Stag Industrial als “neutral” an. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen wurden zwei als “gut”, drei als “neutral” und eine als “schlecht” eingestuft. Bei einer weiteren Untersuchung der Bewertungen im letzten Monat ergab sich ebenfalls ein ähnliches Bild: Zwei Analysten bewerteten die Aktie als gut, drei als neutral und einer schlecht. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung von “neutral”. Überwiegend rechnen die Experten mit einem Kursziel von 36,59 USD, was einer Erwartungshaltung von 17,84 Prozent entspricht – basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 30,50 USD unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Kursziels.

Aktuelle Dividendenrendite von Stag Industrial: Wie hoch ist sie?

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs kann...