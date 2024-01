Stag Industrial Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber STAG Industrial Inc eingestellt waren. Es gab 13 positive und einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält STAG Industrial Inc daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für STAG Industrial Inc beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 39,72 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass STAG Industrial Inc überverkauft ist und daher mit "Gut" bewertet wird.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei STAG Industrial Inc festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden als unverändert bewertet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die STAG Industrial Inc-Aktie sind 1 Einstufung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben einen Wert von 38,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -1,94 Prozent fallen könnte. Daraus resultiert eine "Neutral"-Empfehlung der Analysten.

Zusammenfassend erhält STAG Industrial Inc von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.