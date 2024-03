Staffline Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Staffline ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 35,33 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 62,87, was einem Abstand von 44 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Staffline einen Wert von 50,94, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 73,68 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Staffline eine Performance von -28,86 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 2,12 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -30,99 Prozent im Branchenvergleich für Staffline. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Staffline um 33,21 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Staffline. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Beiträge. Insgesamt wird die Aktie daher auch mit einem "Neutral"-Rating bewertet.