Staffline Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Aktie von Staffline hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 30,51 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,45 GBP, was einem Unterschied von -23,14 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 24,78 GBP liegt mit einem Abweichung von -5,37 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Staffline-Aktie also in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 30,16, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten in der Branche unterbewertet ist und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Staffline eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 11,73 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 11,73 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Staffline-Aktie also ein "Neutral"-Rating.