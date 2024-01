Staffing 360 Solutions Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Staffing. Mit einem Wert von 0,89 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Professionelle Dienstleistungen" und wird daher als unterbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV liegt bei 53,67, was einem Abstand von 98 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein schlechtes Rating für die Staffing-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,84 USD weist eine Abweichung von -52,38 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,4 USD auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,5 USD unter dem aktuellen Schlusskurs, was eine Abweichung von -20 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls negativ. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer überwiegend neutral gegenüber Staffing eingestellt, wobei es mehr negative als positive Tage gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in der Stimmungsanalyse führt.

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite erhält Staffing eine "Schlecht"-Bewertung. Mit 0 Prozent Dividendenrendite in Relation zum aktuellen Kursniveau liegt das Unternehmen 5,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Kategorie "Professionelle Dienstleistungen". Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion ebenfalls negativ bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.