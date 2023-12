Staffing 360 Solutions Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) bietet eine Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI für Staffing bei 58,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Staffing-Aktie bei 0,89 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" um 98 Prozent niedriger bewertet wird. Diese Kennzahl weist auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Gut" aus der fundamentalen Perspektive führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Staffing eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag positive Themen dominierten, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer heutigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentiment führt.

Die Online-Diskussionen können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Staffing wurde langfristig eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings zeigt sich auch eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.