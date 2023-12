Staffing 360 Sol.dl-00001, tut es schon wieder!

Das Stimmungs- und Buzzniveau ist ein wichtiger Maßstab, um die allgemeine Stimmung rund um Aktien zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Fall der Aktie von Staffing zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Staffing hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Staffing daher die Note "Schlecht".

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem Niveau von 75 wird der RSI der Staffing als "Schlecht" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Staffing als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 0,89 insgesamt 98 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Staffing mit 0 Prozent jedoch 5,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.