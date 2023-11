Staffing 360 Sol.dl-00001 Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Analyse des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Staffing diskutiert. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen von Interesse. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Staffing insgesamt als "Gut".

Die technische Analyse bezieht sich auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Staffing-Aktie beträgt aktuell 0,99 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,51 USD liegt (-48,48 Prozent Abweichung). Auf dieser Grundlage erhält Staffing eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,6 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-15 Prozent), wodurch die Staffing-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Staffing basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im fundamentalen Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Professionelle Dienstleistungen) wird Staffing als unterbewertet erachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 0,89, was einem Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 60,69 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Staffing-Aktie beträgt 52, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (56,1) zeigt, dass Staffing weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Staffing.