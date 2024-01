Staffing 360 Sol.dl-00001 Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Aktie von Staffing verzeichnet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 5,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" hat im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet werden kann. Aufgrund dessen erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Staffing in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt dies die Anleger-Stimmung auf "Schlecht" einstufen.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Staffing bei einem Wert von 0,89 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 53,81, was einen Abstand von 98 Prozent zum KGV von Staffing bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Staffing liegt bei 58,33, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Staffing.