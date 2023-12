Staffing 360 Sol.dl-00001 Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar drehen, und dies wirkt sich auch auf die Aktienmärkte aus. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität hat Staffing langfristig eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigt unsere Messung eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Staffing derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt, nämlich 0 Prozent im Vergleich zu 5,24%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) verwendet werden. Der RSI von Staffing zeigt eine Ausprägung von 58,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Staffing-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -52,38 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Abweichung von -20 Prozent des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.