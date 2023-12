Staffing 360 Sol.dl-00001 Aktie: Ist das noch normal?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Staffing ist neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Meinungen und Beiträgen in Diskussionsforen und sozialen Medien der letzten beiden Wochen. In diesen Diskussionen dominierten in den letzten Tagen vor allem negative Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 60, was auf Neutralität hindeutet. Ebenso ergibt der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, eine Bewertung im neutralen Bereich mit einem Wert von 56,45.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes um die Aktie zeigt sich ebenfalls eine neutrale Stimmung. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmungslage. Daher wird die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Staffing ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Staffing momentan niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Professionelle Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 5,2 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung, des technischen Analyseindikators RSI sowie des langfristigen Stimmungsbildes und der Dividendenpolitik der Aktie von Staffing.