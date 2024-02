Staffing 360 Sol.dl-00001 Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Dividendenpolitik des Unternehmens Staffing wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -5,21 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Die technische Analyse der Staffing-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,66 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,36 USD eine Abweichung von -45,45 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Positive Diskussionen haben jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen zugenommen, wodurch die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Staffing-Aktie weist einen Wert von 25 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Staffing.