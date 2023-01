Annecy, Frankreich (ots/PRNewswire) -Die Fernsehfolgen der Golden Trail Series werden ab dem 11. Januar 2023 auf Golden Trail TV veröffentlicht.Über 10 Millionen Menschen sahen die erste Staffel von „Chasing Dreams", der von der Golden Trail Series produzierten Fernsehserie. Am 11. Januar wird die erste der sieben Folgen der zweiten Staffel veröffentlicht und dann jede Woche eine Folge exklusiv auf Golden Trail TV. Jede Folge ist mit Untertiteln auf Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch erhältlich.„Chasing Dreams", 2. Staffel:F1 – KEEP DREAMING (11. Januar)Eine neue Staffel beginnt mit der legendären Zegama-Strecke, bei der Teams aus aller Welt antreten. Zum ersten Mal in der Golden Trail Series werden Läufer aus Kenia die Berge erobern, mit der Hoffnung, so schnell wie auf den Straßen zu sein.F2 – A NEW LIFE (18. Januar)From Zero to Hero, das ist Neuzugang Sara Alonso nach dem ersten Rennen der Saison passiert. Sehen Sie, wie sich ihr Leben verändert, während sie in der Rangliste aufsteigt, um ihren Traum zu verfolgen, zu den Besten der Welt zu gehören. Japans berühmtester Trailläufer, Ruy Ueda, wird nach einem schlechten Start in die Saison versuchen, seine Rennstrategie beim Mont-Blanc-Marathon anzupassen.F3 – MENTAL FIGHT (25. Januar)Entdecken Sie, wie Trailrunning und Natur heilende Kräfte haben können. Begleiten Sie die Australierin Simone Brick auf ihrem Weg zu persönlichem Wachstum. Nachdem er seinen Job aufgegeben hatte, verpasste der Pole Bart Przedwojewski die ersten beiden Rennen der Serie. Er beginnt seine Saison in Norwegen, wo er gegen den neuen Champion des Abwärtslaufs, Manuel Merillas, antreten muss.F4 – THE GIN AND TONIC (1. Februar)Nienke Brinkman wird versuchen, in einer Saison Straßenlauf und Traillauf miteinander zu kombinieren. Aber ist das zu ehrgeizig? Sehen Sie, wie entschlossen Joyce Njeru, das neue kenianische Wunderkind vom Team Run2gether, ist, in Sierre-Zinal Bestleistungen zu erbringen.F5 – A THIRST FOR VICTORY (8. Februar)Folgen Sie der GTWS-Familie, während sie gemeinsam auf einer Traumreise durch die USA reisen.Rémi Bonnet, der Spezialist im Bergan-Laufen, möchte versuchen, den Rekordwert von Manitou Incline zu brechen, während einige Neuankömmlinge in letzter Minute die Rangliste noch einmal drastisch verändern könnten.F6 – RULES ARE RULES (16. Februar)Die Golden Trail Series geht zu Ende. Fliegen Sie zum Trailläufer-Paradies auf Madeira, um dort das Etappenfinale zu verfolgen. Manuel Merillas hat eine gute Chance, einen der oberen Plätze zu erreichen, aber einige seiner Rennentscheidungen könnten dies auch verhindern. Nach der ersten Phase wird noch viel passieren.F7 – STRATEGIC DECISION (22. Februar)Die Ranglisten sind bei diesem 5-tägigen Etappenrennen auf Madeira sehr eng. Die ersten Plätze sind fast gesichert, aber die echte Herausforderung besteht darin, einen Platz unter den zehn Besten zu ergattern. Die Entscheidungsfindung wird während dieses gesamten Finales von entscheidender Bedeutung sein. Die in diesem Jahr erstmalig teilnehmende Sophia Laukli wird schwierige Entscheidungen treffen müssen, um ihre Position am Ende dieser Saison zu verteidigen.Website: goldentrailseries.comKontakt: press@goldentrailseries.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1975427/Golden_Trail_Series.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1971351/Golden_Trail_World_Series_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/staffel-2-von-chasing-dreams-kommt-im-januar-heraus-301711648.htmlPressekontakt:+ 33 6 19 19 70 01Original-Content von: Golden Trail Series, übermittelt durch news aktuell