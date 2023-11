Stärkerer Euro und hohe Kosten setzen Einzelhändler Ahold Delhaize zu

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

ZAANDAM (dpa-AFX) - Der niederländisch-belgische Einzelhändler Ahold Delhaize hat wegen des stärkeren Euro weniger umgesetzt als vor einem Jahr. Zudem drückten hohe Kosten in den Vereinigten Staaten auf das Ergebnis. Der Erlös sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als zwei Prozent auf 21,9 Milliarden Euro gefallen, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Zaandam mit. Bereinigt um die Folgen des im dritten Quartal stärkeren Euro wäre der Umsatz um fast drei Prozent gestiegen.

Das operative Ergebnis fiel in den drei Monaten bis Ende September um fast 16 Prozent auf 839 Millionen Euro. Umsatz und operativer Gewinn fielen damit etwas schlechter aus, als die von Bloomberg befragten Experten erwartet hatten. Der Konzern, der den Großteil seines Geschäfts in den USA macht, senkte zudem die Prognose für den um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie. Dieser werde jetzt leicht unter und nicht mehr auf dem Niveau von 2022 erwartet./zb/jha/