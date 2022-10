Die Stadt Weifang fördert eine qualitativ hochwertige Entwicklung der Fertigungsindustrie

Weifang, China (ots/PRNewswire) -Ein Bericht der Global Times Online:Die Stadt Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong hat vor kurzem eine Richtlinie zur Beschleunigung der hochwertigen Entwicklung der Fertigungsindustrie herausgegeben, die sich auf Aufgaben wie die Verbesserung von Technologie- und Produktionsprozessen, Produktsystemen, Produktqualität, Industrieketten und wirtschaftliche Erträge konzentriert.Gemäß der Leitlinie sollen bis 2025 die Produktionsprozesse und die Technologie von mehr als 90 Prozent der Industrieunternehmen der Stadt, die über der angegebenen Größe liegen, oder von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von jeweils mehr als 20 Millionen Yuan (etwa 2,79 Millionen US-Dollar), im inländischen Vergleich überdurchschnittliche Niveaus erreichen.Digital gesteuerte Produktionsausrüstung wird mehr als 80 Prozent der gesamten Ausrüstung in Schlüsselindustrien ausmachen, und bei branchenführenden Unternehmen wird sie 90 Prozent übersteigen.Die fünf Industrieketten auf 100-Milliarden-Yuan-Niveau und die zehn Industrieketten auf 50-Milliarden-Yuan-Niveau in wichtigen Fertigungsindustrien werden sich durch spezifischere Merkmale, bessere Unterstützungseinrichtungen und eine prominentere Entwicklung von Industrieclustern auszeichnen.Gemäß der Richtlinie wird ein umweltfreundlichere Fertigungssystem gefördert und ein Unterstützungsmechanismus für eine umweltfreundliche Entwicklung eingerichtet. Die Möglichkeiten der Unternehmen, Energie zu sparen und Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, werden allgemein verbessert. Weifang wird über die kommunale Ebene hinaus mehr als 100 ökologisch nachhaltige Fabriken bauen.Der Jahresgesamtumsatz der Industrieunternehmen der Stadt, die über der angegebenen Größe liegen, wird etwa 1,5 Billionen Yuan erreichen.Dabei beabsichtigt Weifang, sich zu einer weltweit bekannten Stadt für umweltfreundliche dynamische Ausrüstung und die Metaversum-Branche zu entwickeln, und zu einer Stadt, die im Inland für ihre Fertiggerichte bekannt ist.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-stadt-weifang-fordert-eine-qualitativ-hochwertige-entwicklung-der-fertigungsindustrie-301655852.htmlPressekontakt:Haonan Wei,+86-13279402906,weihaonan@huanqiu.comOriginal-Content von: Global Times Online, übermittelt durch news aktuell