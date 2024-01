Stadler Rail Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Stadler Rail-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 33,85 CHF liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 30,56 CHF weicht davon um -9,72 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 31,58 CHF liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit -3,23 Prozent nahe an diesem Wert liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Stadler Rail führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stadler Rail bei 31,52, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,55 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis, da die Aktie unterbewertet erscheint.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Stadler Rail in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,95 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 3,64 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Outperformance von +3,31 Prozent für Stadler Rail. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine Rendite von 4,32 Prozent hatte, liegt Stadler Rail mit 2,63 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Stadler Rail derzeit eine Dividendenrendite von 2,62 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Stadler Rail-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.