Stadler Rail Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Stadler Rail beträgt das aktuelle KGV 31, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Maschinen" liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Stadler Rail weder unterbewertet noch überbewertet, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Aktie von Stadler Rail hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,95 Prozent erzielt, was 3,5 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 3,04 Prozent, während Stadler Rail aktuell 3,91 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Stadler Rail liegt auf 7-Tage-Basis bei 87,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,36, was bedeutet, dass Stadler Rail hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier von Stadler Rail damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Stadler Rail. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls als "Neutral" eingestuft.