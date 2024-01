Stadler Rail Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Stadler Rail. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 78,85 Punkte, was darauf hindeutet, dass Stadler Rail derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 73,29 bestätigt diese Einschätzung, sodass die Aktie auch auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird ebenfalls eine negative Einschätzung vorgenommen. Der GD200 verläuft bei 33,91 CHF, während der Kurs der Aktie bei 30,28 CHF liegt, was einer Abweichung von -10,7 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 31,6 CHF zeigt eine Abweichung von -4,18 Prozent, was dazu führt, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Stadler Rail in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Stadler Rail als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31,52 und weist damit einen Abstand von 3 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,4 auf. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.