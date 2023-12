Stadler Rail Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Stadler Rail-Aktie wird aktuell in der technischen Analyse betrachtet, die das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf berücksichtigt. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen steht derzeit bei 62,94, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung für die RSI.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Stadler Rail-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein aktueller Wert von 34,13 CHF. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 31,08 CHF, was zu einer negativen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 31,9 CHF, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Stadler Rail-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als neutral eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität für Stadler Rail ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für das Sentiment und den Buzz im Internet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Stadler Rail-Aktie eine Rendite von 6,95 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit 2,85 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie positiv bewertet.